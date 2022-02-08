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В Красноярском крае нашли мёртвого депутата

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Погиб депутат Новоселовского районного совета Красноярского края Андрей Шалько. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС.

«Знаю, что мертвый. Все материалы у Следственного комитета», — рассказал один из источников агентства. По его данным, у депутата, предварительно, есть огнестрельное ранение.

Факт подтвердил ещё один источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, ведётся проверка.

В СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили об отсутствии «признаков криминальной смерти». Больше никаких комментариев там не дали.

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Комментарии (7)

Modest_5e4ce41f7533b
Так думами о России изводился, что не сберег себя.
ost-21
Эх, как народ то у нас депутатов любит, тем более единороссов)))
Gudd-Head
Сколько хороших новостей сегодня с утра.
То сосуля на машину ДПСС, то это.
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