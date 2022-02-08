В Красноярском крае нашли мёртвого депутата

Погиб депутат Новоселовского районного совета Красноярского края Андрей Шалько. Об этом 8 февраля сообщает ТАСС.



«Знаю, что мертвый. Все материалы у Следственного комитета», — рассказал один из источников агентства. По его данным, у депутата, предварительно, есть огнестрельное ранение.



Факт подтвердил ещё один источник ТАСС в правоохранительных органах. По его словам, ведётся проверка.



В СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии заявили об отсутствии «признаков криминальной смерти». Больше никаких комментариев там не дали.

