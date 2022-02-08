Ребёнок уже заболел «омикроном», но узнаете вы об этом только через три дня

У детей симптомы заражения «омикроном» становятся заметны обычно через пару дней после инфицирования. Об этом рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (структура Роспотребнадзора), доктор медицинских наук Татьяна Руженцова в интервью РИА Новости, опубликованном 8 февраля.
«После инфицирования «омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на второй—третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — сообщила медик.
По её словам, среди детей в настоящее время больше всего болеют коронавирусом школьники (7–17 лет), поскольку у них больше контактов, чем у малышей. От пола риск заражения не зависит. Дети чаще переносят «омикрон» в лёгкой форме. В больницы попадают 3% детей, тяжёлое течение наблюдается у 1%.
Глава Минздрава Михаил Мурашко уже отмечал, что «омикроном» дети заболевают в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами SARS-CoV-2. По данным Роспотребнадзора, у детей под удар часто попадают бронхи.