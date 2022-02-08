Самое жаркое время с начала года. С Атлантики идёт новая волна тепла

Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно (как и сегодня), от минус 15 до плюс 1 градуса. Самое холодное 8 февраля выдалось в Ленинграде в 1966 году, минус 30 днём, а самое тёплое — в 1990 году, плюс 7, напоминает «Яндекс».

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 8 февраля в Петербурге будет облачно. Ожидается мокрый снег и умеренный ветер. На дорогах гололедица. Температура воздуха в течение суток от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление днём будет повышаться.

В ночь на 9 февраля, по данным СЗ УГМС, похолодает до минус 1–3 градусов, а затем — снова плюс и мокрый снег.



«В европейской части России начинается самый тёплый период с начала 2022 года. На улицах Санкт-Петербурга уже появились лужи. В начале месяца город накрыли типичные февральские морозы, однако в воскресенье всё изменилось — в город пришла оттепель, и к понедельнику сугробы на берегах Невы успели осесть как минимум на 10 см, — поясняет Центр «ФОБОС». — Коммунальные службы российских регионов бросились счищать массивы снега с крыш и сбивать сосульки, которые в периоды оттепелей начинают расти с безумной скоростью».



Сегодня в европейской части страны немного похолодает, поскольку атлантический воздух, попав на холодную подстилающую поверхность, естественным образом остывает. Но это лишь небольшая передышка. «Во второй половине недели в регион пробьётся новая волна океанического тепла. В Санкт-Петербурге всё опять случится на день раньше, чем в остальных регионах России. Здесь похолодает уже сегодня — до 0 градусов. А затем в среду-пятницу термометры покажут +1…+2 градуса. В ночные часы температура будет уходить в минус, и есть опасность формирования гололедицы», — отмечают метеорологи «ФОБОСа».

