Максимум за час. В 2021 году больше водителей заявляли убытки по каско онлайн

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На сегодняшний день более 35% убытков по договорам автокаско физических лиц заявляются дистанционно. Максимальное количество урегулирований в 2021 году зафиксировано в июле — 3664 случая (28%), в августе — 3549 (28,8%) и в декабре — 4056 (33,7%).

Активнее всего онлайн-сервисом пользуются клиенты 36–45 лет (примерно 31% случаев) и 46–55 лет (22%). Молодые — от 18 до 25 — составляют более 9% случаев, 26–35 лет и старше 55 лет — около 19%. Чаще всего обращаются автовладельцы из Москвы (52%), Санкт-Петербурга (15%), Московской области (10%).



— Мы постоянно работаем над улучшением клиентского пути, сокращением сроков урегулирования убытков по каско. В 2021 году самый быстрый ответ на заявление об убытке по каско клиент получил в IngoMobile через 4 минуты. В приложении встроена система контроля сроков принятия решений, в личном кабинете отображается информация о текущем статусе урегулирования убытка, — комментирует директор департамента урегулирования убытков розничного бизнеса СПАО «Ингосстрах» Максим Дмитриев.

Наиболее частыми причинами обращений по каско стали мелкие дорожно-транспортные происшествия (45%) и повреждения лобовых стекол (28%).

IngoMobile поддерживает большинство вариантов оформления ДТП: по европротоколу, справке из ГИБДД и другими способами. Пользователь вносит необходимую информацию, прикладывает подтверждение, включая фотографии поврежденной машины и необходимые документы, и отправляет в «Ингосстрах». В приложении создается убыток, затем страховая компания информирует клиента о согласовании и формирует направление на ремонт. Водитель может выбрать подходящую СТОА. Весь цикл онлайн-урегулирования убытков занимает максимум один рабочий час и не требует визита в офис.

