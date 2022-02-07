Спортдиректора «Аякса» уволили после рассылки интимных фото

Официально информацию никто не подтверждает, но в «Аяксе» говорят, что Овермарс направлял «сообщения компрометирующего характера» нескольким сотрудницам, а не одной. Сам экс-директор заявил, что ему очень стыдно за нарушение им личных границ девушек.

Экс-футболист сборной Нидерландов Марк Овермарс лишился поста спортивного директора «Аякса» после того, как его заподозрили в сексуальных домогательствах. В основу обвинений легли откровенные фото, которые «прилетели» от Овермарса одной из сотрудниц клуба. Об этом 7 февраля сообщает портал Parool.nl.

«Мне очень стыдно. На прошлой неделе я увидел сообщения о моем поведении и о том, что оно стало известно другим. К сожалению, я сначала не осознавал, что перешел все границы, но теперь я это понимаю. Я приношу свои извинения. Я не вижу других путей, кроме как немедленно покинуть «Аякс». Все это очень сильно влияет на мою личную жизнь, и я прошу оставить меня и мою семью в покое», — прокомментировал увольнение Овермарс.



Он занимал пост спортивного директора «Аякса» с лета 2012 года, недавно функционер продлил контракт с клубом до лета 2026-го.



Овермарс сыграл 86 матчей за сборную Нидерландов, забив 17 мячей. Будучи футболистом, он выступал за «Аякс», «Арсенал» и «Барселону».

