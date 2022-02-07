70 лет на четверых. Суд в Ленобласти вынес приговор по делу о жестоком убийстве ради мультиварки

Леноблсуд 7 февраля признал троих мужчин и женщину виновными в разбое и убийстве в Кингисеппе. В квартиру жертв они приходили дважды, целью были подержанная бытовая техника и электроника.



В октябре 2019 года четверка вломилась в квартиру на улице Воскова в Кингисеппе. Все, по материалам дела, были пьяны. Из жилища они вынесли два мобильных телефона, телевизор, музыкальный центр и мультиварку. Ущерб составил восемь тысяч рублей.



После налета один из преступников решил «убрать» потерпевших. Вооружившись тремя ножами, они вернулись в квартиру и напали на семейную пару. Заметив, что один из «квартета» стоит без дела, инициатор налета подошел к нему и, вложив в руки нож, потребовал нанести им удары хозяйке квартиры, пишет 47news. От полученных травм женщина погибла на месте, мужчина был госпитализирован.

