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70 лет на четверых. Суд в Ленобласти вынес приговор по делу о жестоком убийстве ради мультиварки

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Леноблсуд 7 февраля признал троих мужчин и женщину виновными в разбое и убийстве в Кингисеппе. В квартиру жертв они приходили дважды, целью были подержанная бытовая техника и электроника.

В октябре 2019 года четверка вломилась в квартиру на улице Воскова в Кингисеппе. Все, по материалам дела, были пьяны. Из жилища они вынесли два мобильных телефона, телевизор, музыкальный центр и мультиварку. Ущерб составил восемь тысяч рублей.

После налета один из преступников решил «убрать» потерпевших. Вооружившись тремя ножами, они вернулись в квартиру и напали на семейную пару. Заметив, что один из «квартета» стоит без дела, инициатор налета подошел к нему и, вложив в руки нож, потребовал нанести им удары хозяйке квартиры, пишет 47news. От полученных травм женщина погибла на месте, мужчина был госпитализирован.

Позднее криминалисты подсчитали, что преступники в сумме нанесли 58 ударов. Жертв били руками, ногами, молотком и металлической цепью. На теле хозяйки остались 13 ножевых ранений.

По решению Леноблсуда 27-летний организатор налета проведет 19 лет в колонии строгого режима. Его сообщники 34 и 29 лет получили по 14 и 17,5 лет лишения свободы. Женщину суд приговорил к 19 годам колонии общего режима.

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Комментарии (3)

Alex000
Учитывая, ради чего они это сделали - можно было и по 70 на одного, раз уж стульчика нет волшебного.
263888341
Животные. Что у них в башке должно твориться, чтобы пойти на такое?
AlBerkut
И всё это за дешманскую юзанную кухонную утварь да прочий мелкий хабар, общей ценой в 8.000 руб (это в магазине и новым, а не б/у), на четверых... То есть максимум по 2.000 на каждого идти на такое.....
Мягкий приговор. Пожизненное. Всём. На рудниках. Урановых....
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