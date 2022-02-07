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В Кремле прокомментировали возможность размещения под Харьковом американских систем ПРО

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Размещение в районе Харькова американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) может стать еще одним шагом к дестабилизации ситуации в регионе. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Киев якобы попросил Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Собеседник агентства уточнил, что радиолокационная станция в составе комплекса позволит «Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км».

THAAD — мобильный зенитный ракетный комплекс наземного базирования для высотного перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на конечном участке траектории в течение последней минуты подлета к цели.

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Комментарии (12)

dedmoroz_5e4d8827384c2
Маякните, как поставят.
dragvs
Бред и выдумки ТАСС
ЧижПыж
Радиус 1000 км - это практически весь Кавказ, вся центральная Россия по самую Казань, Вологду и СПб. Но эта зона наблюдения не по поверхности земли, а по стратосфере. Вся территория Украины просматривается нами аналогично. Помимо РЛС данные комплексы, как и наши, включают в себя средства поражения "земля-воздух" с гораздо меньшей дальностью действия, предназначенные для поражения атакующих баллистических ракет. Как они могут угрожать миролюбивым замыслам нашего Елбасы?
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