В Кремле прокомментировали возможность размещения под Харьковом американских систем ПРО

Размещение в районе Харькова американских противоракетных комплексов THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) может стать еще одним шагом к дестабилизации ситуации в регионе. Об этом 7 февраля заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.



Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщил, что Киев якобы попросил Вашингтон разместить под Харьковом несколько дивизионов THAAD. Собеседник агентства уточнил, что радиолокационная станция в составе комплекса позволит «Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км».