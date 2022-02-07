На Рыбацком проспекте водитель «Волги» спутал зебру с парковкой и вызвал на себя гнев петербуржцев

В центре Петербурга с парковочными местами всегда было туго, особенно в зимний сезон. Но 7 февраля чудесами парковки любовались жители Невского района Петербурга.



В Рыбацком чья-то «Волга» была брошена прямо на зебре. В итоге пешеходам пришлось рисковать своими жизнями, здоровьем и сухими ногами, чтобы обойти бесхозный автомобиль.