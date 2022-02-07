Работы члена Magnum Photos Марка Пауэра покажут в рамках фестиваля современной британской фотографии

В Парадном корпусе «Росфото» с 11 февраля по 10 апреля 2022 года пройдет ретроспектива мастера — члена Magnum Photos Марка Пауэра с кадрами из ключевых серий фотографа. Например, из «Прогноза погоды для судоходства» 1996 года, которая посвящена трансляциям погодных сводок для экипажей морских судов. Несколько раз в день прогнозы передают на радиостанции BBC 4 — это своего рода «британский феномен». «26 различных окончаний», серия 2007 года, — фотокарта границ Лондона, «художественная фиксация ландшафтов пригородов». Черно-белая и цветная фотография, репортажи и визуальные ритмы, которые задают лондонские двухэтажные автобусы, — пока поездки в Британию (как и вообще перемещения и по миру) остаются в мечтах и планах, можно посмотреть мастерские снимки.

Марк Пауэр учился в художественном колледже, где изучал живопись и рисунок, был преподавателем английского языка, актёром, работал на рыбной ферме в Гонконге, писал копии картин известных художников в Австралии. В 1983 году, когда после путешествия по Юго-Восточной Азии и Австралии вернулся домой, он понял, что фотографировать ему нравится больше, чем рисовать. Он долго работал преподавателем и профессором фотографии в Брайтонском университете, а с 2017 года занимается только собственными художественными проектами и коммерческим заказами. Работы Пауэра хранятся в музеях по всему миру, также он опубликовал одиннадцать авторских книг. С 2007 года Пауэр — член агентства Magnum Photos.

