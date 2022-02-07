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Петербурженка в суде простила многодетного отца, избившего её сына у лифта

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Невский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении уроженца Дербента, отца троих детей, Артура Мевлютова, обвинявшегося в хулиганстве и нанесении побоев. Подробности 7 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

8 декабря прошлого года Мевлютов в общежитии на Русановской поднимал в свою квартиру стройматериалы на лифте. В парадной сосед-подросток высказал свое недовольство тем, что ему придется подниматься пешком. В итоге Артур вспылил на замечание и распустил кулаки. Юноша получил не менее 4 ударов по лицу и уху, после чего был повален на пол и получил еще 4 удара в грудь.

На сегодняшнем заседании в суд поступило заявление от матери подростка, которая попросила прекратить уголовное дело в отношении соседа, так как тот загладил причиненный вред.

Суд уголовное дело прекратил. Мевлютов был выпущен из-под стражи немедленно.

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Комментарии (20)

Ro_Bot
как так? Рулон Обоев ребенка избил и домой из суда ушел?
VF812
это все, что вам, нужно знать про семейное насилие. Подождем, когда убьет.
Danik
На родину в Дербент! Там бы старшие быстро вправили мозги этим горячим людям. Приехавшие не видят край, так как их некому вразумить!
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