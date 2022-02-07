Петербурженка в суде простила многодетного отца, избившего её сына у лифта

Невский районный суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении уроженца Дербента, отца троих детей, Артура Мевлютова, обвинявшегося в хулиганстве и нанесении побоев. Подробности 7 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.



8 декабря прошлого года Мевлютов в общежитии на Русановской поднимал в свою квартиру стройматериалы на лифте. В парадной сосед-подросток высказал свое недовольство тем, что ему придется подниматься пешком. В итоге Артур вспылил на замечание и распустил кулаки. Юноша получил не менее 4 ударов по лицу и уху, после чего был повален на пол и получил еще 4 удара в грудь.

