Спасся, прикинувшись мертвым. Суд вынес приговор разбойникам, едва не зарезавшим ребенка в Петербурге

В середине октября 2020 года Мартынюк с Ереминым решили кого-нибудь ограбить. Сидя ночью в квартире на проспекте Ветеранов, они распределили роли. Но второй решил пойти дальше и замыслил разбой, в известность он товарища не поставил. Ночью 15 октября они пришли к трамвайной остановке у дома 40/1 по Пограничника Гарькавого. Там они присмотрели несовершеннолетнего, подошли к нему и попросили помочь толкнуть автомобиль, после чего заманили во двор дома 38/4.

Красносельский районный суд огласил приговор в отношении Станислава Еремина, признанного виновным в разбое и покушении на убийство, а также в отношении Дмитрия Мартынюка, признанного виновным в попытке грабежа. Об этом 7 февраля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Мартынюк и Еремин потребовали у школьника вывернуть карманы и отдать им все ценное. После второй мужчина достал нож и нанес подростку пять ударов в шею, грудь и под лопатку. Мартынюк испугался и сбежал, Еремин тоже покинул место преступления, опасаясь задержания. Он был уверен, что судьба его жертвы решена, однако юноша прикинулся мертвым, чтобы от него отстали. Позднее медики спасли ему жизнь.



На суде Мартынюк раскаялся, Еремин вину признал частично. Он рассказал, что на выходе из квартиры захватил с собой кухонный нож. После содеянного мужчина купил банку пива и выкинул окровавленную одежду. Еремин заявил, что убивать подростка не хотел, а удары наносил в стрессовом состоянии, которое, возможно, было вызвано приемом медикаментов.



Суд назначил наказание Еремину в виде лишения свободы сроком на 14 лет в ИК строгого режима, Мартынюка отправили в колонию общего режима на 4 года 10 месяцев.

С Еремина в пользу потерпевшего суд взыскал 1,5 млн рублей морального вреда и 233 тысячи имущественного в счет его родителей. С Мартынюка взыскали полмиллиона.