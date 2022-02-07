Генсек НАТО: Альянс рассматривает возможность увеличения своих сил на востоке

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения сил на востоке «на долгосрочной основе». Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости.



При этом Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнул, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия — НАТО.



«Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение России встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия — НАТО», — сказал генсек альянса.

