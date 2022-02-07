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Генсек НАТО: Альянс рассматривает возможность увеличения своих сил на востоке

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность увеличения сил на востоке «на долгосрочной основе». Об этом 7 февраля сообщает РИА Новости.

При этом Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Польши Анджеем Дудой подчеркнул, что повторяет приглашение к РФ встретиться в формате Совета Россия — НАТО.

«Диалог с Россией сейчас важен как никогда для поиска политического решения. Сегодня я вновь подтвердил свое приглашение России встретиться с членами НАТО в рамках Совета Россия — НАТО», — сказал генсек альянса.

Столтенберг добавил, что совместная декларация РФ и Китая с призывом к НАТО не принимать новые страны в альянс является «попыткой отрицать право суверенных государств делать самостоятельный выбор».

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Комментарии (4)

Савва Морозов
никто и звать никак.
Dazdraperma
Это тех самых сил, которые недавно успешно из Афганистана передислоцировали?
kоt-obormot
Был Мидас, тот все в золото превращал. А тутошний все со своими друганами, к чему не прикоснется, все в какахи превращает вокруг себя.
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