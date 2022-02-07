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Роскосмос впервые показал нового человекоподобного робота

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Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первое видео антропоморфного робота нового поколения «Теледроид», предназначенного для работы в открытом космосе.

«Он сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме. В перспективе такой помощник должен существенно сократить необходимое время пребывания человека в опасной среде и облегчить работу за бортом базы на поверхности планеты, освободив экипаж для решения иных задач», — говорится 7 февраля на сайте Роскосмоса.

Автор: Роскосмос

Там отметили, что в будущем антропоморфные роботы смогут заниматься решением задач на поверхности Луны, планет Солнечной системы и их спутников.

Эксперимент по выводу «Теледроида» на орбиту планируется провести в 2024 году. В 2019 году на МКС побывал робот «Федор».

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Комментарии (20)

chip1
Твою дивизию, это прорыв! Уверен, что это будет один из самых дорогих роботов в мире! Биоорганизм, выполняющий роль сервоприводов этой достойной машины, в комплекте прилагается?
Pilat
Уровень мастера из гаража.
Таких "роботов" делали еще в СССР в Дворцах Пионеров.
Лучше бы не позорились.
Nothing
а что он его руку трогает?
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