Роскосмос впервые показал нового человекоподобного робота

«Он сможет работать в агрессивной среде открытого космоса и выполнять экспериментальную отработку типовых операций как в копирующем, так и в автоматическом режиме. В перспективе такой помощник должен существенно сократить необходимое время пребывания человека в опасной среде и облегчить работу за бортом базы на поверхности планеты, освободив экипаж для решения иных задач», — говорится 7 февраля на сайте Роскосмоса.

Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала первое видео антропоморфного робота нового поколения «Теледроид», предназначенного для работы в открытом космосе.

Там отметили, что в будущем антропоморфные роботы смогут заниматься решением задач на поверхности Луны, планет Солнечной системы и их спутников.



Эксперимент по выводу «Теледроида» на орбиту планируется провести в 2024 году. В 2019 году на МКС побывал робот «Федор».

