FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Олимпиада-22Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Управляющие компании Петербурга из-за плохой уборки снега могут оштрафовать на 44 млн рублей

3
Печать

Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Петербурга грозят штрафы за плохую уборку снега. Как говорится в сообщении Государственной жилищной инспекции от 7 февраля, с начала января 2022-го по результатам проверок возбуждено 496 административных дел, сумма штрафных санкций по которым предусмотрена в размере 43,5 млн рублей.

Всего государственные жилищные инспекторы проверили 5400 многоквартирных домов, в 32% жилых зданий были выявлены нарушения. Большая часть нарушений приходится на частные управляющие организации. Так, инспекторы выявили 29% нарушений, связанных с плохой очисткой выходов из парадных, 28% от проверенных адресов нарушения, связанные с очисткой от снега и наледи крыш, 13% — это нарушения, связанные с неочищенными тротуарами и отсутствием противогололедной посыпки, уточнили в ГЖИ.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

ShkVAl
ЖКС заплатит деньгами жильцов. А на ремонт не хватит.
Akabos
Даже не удивлён: конечно же гупы и мупы (или как там их сейчас зовут) хорошо снег убирают... За что из штрафовать?!
Zet
Страшная угроза! Жильцам в тарифах эти штрафы перевыставят, ещё и прибыль на них начислят.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний