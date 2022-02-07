Управляющие компании Петербурга из-за плохой уборки снега могут оштрафовать на 44 млн рублей

Управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК Петербурга грозят штрафы за плохую уборку снега. Как говорится в сообщении Государственной жилищной инспекции от 7 февраля, с начала января 2022-го по результатам проверок возбуждено 496 административных дел, сумма штрафных санкций по которым предусмотрена в размере 43,5 млн рублей.



Всего государственные жилищные инспекторы проверили 5400 многоквартирных домов, в 32% жилых зданий были выявлены нарушения. Большая часть нарушений приходится на частные управляющие организации. Так, инспекторы выявили 29% нарушений, связанных с плохой очисткой выходов из парадных, 28% от проверенных адресов нарушения, связанные с очисткой от снега и наледи крыш, 13% — это нарушения, связанные с неочищенными тротуарами и отсутствием противогололедной посыпки, уточнили в ГЖИ.

