Названы претенденты на «Золотую малину». У Брюса Уиллиса — своя номинация

Антипремия «Золотая малина», отмечающая худшие фильмы, актерские работы, режиссуру, песню и другие компоненты кинопроизведений, 7 февраля назвала номинантов. В 42-м списке претендентов — новинка: отдельная номинация «Худшая работа Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В ней аж целых восемь работ.



Среди фильмов, за один из которых Брюс Уиллис, уже можно сказать с определенной уверенностью, получит «Золотую малину», — «Звёздный рубеж», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни», «Выжить в игре», «Преступный квест» и другие. Ранее актер уже становился лауреатом антипремии — за худшую актёрскую работу в фильмах «Армагеддон», «Меркурий в опасности» и «Осада».

