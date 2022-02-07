Названы претенденты на «Золотую малину». У Брюса Уиллиса — своя номинация

Антипремия «Золотая малина», отмечающая худшие фильмы, актерские работы, режиссуру, песню и другие компоненты кинопроизведений, 7 февраля назвала номинантов. В 42-м списке претендентов — новинка: отдельная номинация «Худшая работа Брюса Уиллиса в фильме 2021 года». В ней аж целых восемь работ.
Среди фильмов, за один из которых Брюс Уиллис, уже можно сказать с определенной уверенностью, получит «Золотую малину», — «Звёздный рубеж», «Полночь на злаковом поле», «За гранью жизни», «Выжить в игре», «Преступный квест» и другие. Ранее актер уже становился лауреатом антипремии — за худшую актёрскую работу в фильмах «Армагеддон», «Меркурий в опасности» и «Осада».
Среди других номинантов на «Золотую малину» фильмы: «Диана: Мюзикл», «Карен», «Бесконечность», «Космический джем: Новое поколение», «Женщина в окне». Из актеров также на премию выдвинуты Скотт Иствуд, Ро Хартрампф, ЛеБрон Джеймс, Бен Платт и Марк Уолберг. А из актрис — Эми Адамс, Джина де Ваал, Меган Фокс, Тарин Мэннинг и Руби Роуз.
Статуэток могут удостоиться Джаред Лето (худшая роль второго плана в фильме «Дом Gucci»), Мел Гибсон («Опасный») и другие.
Худших из худших, по мнению членов так называемого фонда «Золотая малина», (свыше 500 анонимных участников из 12 стран) назовут 26 марта — за день до премии «Оскар».