Росприроднадзор ищет погрузчик, державший ковш со снегом над Охтой

Подход к уборке дорожников заинтересовал Росприроднадзор после того, как в соцсетях выложили снимок с полным снега ковшом, зависшим над рекой Охта во Всеволожском районе Ленобласти.



Фото опубликовано 7 февраля в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В кадр попал погрузчик, который, зачерпнув снег с трассы, держит ковш за пределами моста. Часть содержимого падает в акваторию. В Северо-Западном межрегиональном Управлении Росприроднадзора уточнили, что на снимке окрестности Мурино.