Росприроднадзор ищет погрузчик, державший ковш со снегом над Охтой

Подход к уборке дорожников заинтересовал Росприроднадзор после того, как в соцсетях выложили снимок с полным снега ковшом, зависшим над рекой Охта во Всеволожском районе Ленобласти.
Фото опубликовано 7 февраля в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В кадр попал погрузчик, который, зачерпнув снег с трассы, держит ковш за пределами моста. Часть содержимого падает в акваторию. В Северо-Западном межрегиональном Управлении Росприроднадзора уточнили, что на снимке окрестности Мурино.
«В настоящий момент Управлением подготовлен запрос в местную администрацию, которая должна сообщить об организации, ответственной за уборку указанного участка дороги. После получения сведений будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении службы.
Действующее законодательство запрещает сброс снега в водные объекты. Нарушителей ждёт штраф до 300 тысяч рублей.
На участке Центральной улицы, где сделан снимок, работала техника Пригородного дорожного ремонтно-строительного управления, пишет 47news. В ДРСУ заверяют, что после того, как тротуар был очищен, грузовик увёз снег на утилизацию.