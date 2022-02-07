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Росприроднадзор ищет погрузчик, державший ковш со снегом над Охтой

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Подход к уборке дорожников заинтересовал Росприроднадзор после того, как в соцсетях выложили снимок с полным снега ковшом, зависшим над рекой Охта во Всеволожском районе Ленобласти.

Фото опубликовано 7 февраля в паблике «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В кадр попал погрузчик, который, зачерпнув снег с трассы, держит ковш за пределами моста. Часть содержимого падает в акваторию. В Северо-Западном межрегиональном Управлении Росприроднадзора уточнили, что на снимке окрестности Мурино.

«В настоящий момент Управлением подготовлен запрос в местную администрацию, которая должна сообщить об организации, ответственной за уборку указанного участка дороги. После получения сведений будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении службы.

Действующее законодательство запрещает сброс снега в водные объекты. Нарушителей ждёт штраф до 300 тысяч рублей.

На участке Центральной улицы, где сделан снимок, работала техника Пригородного дорожного ремонтно-строительного управления, пишет 47news. В ДРСУ заверяют, что после того, как тротуар был очищен, грузовик увёз снег на утилизацию.

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Комментарии (2)

Урус-Баши
Снег и сам по себе попадает в водоёмы. А сбрасывали его туда испокон веков. Перестали сбрасывать, рыбы больше там не стало, а совсем наоборот. Сбрасывать снег, не загрязнённый промышленными отходами, следует разрешить.
266410437
Всю жизнь в реки сбрасывали. И на пенсию в 55/60 лет все живые уходили.
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