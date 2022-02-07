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Трассу М-10 в Ям-Ижоре полностью перекроют из-за реконструкции моста

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Движение по федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти вечером 7 февраля будет перекрыто на полчаса. Там начинается реконструкция моста.

С 22:00 до 22:30 на 672-м километре автодороги М-10 «Россия» будет полностью перекрыто движение транспорта, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Кроме того, с 7 февраля до 30 июня на мосту через Ижору полностью перекроют две полосы в сторону Москвы. Проезд осуществляется по двум оставшимся полосам — по одной в каждую сторону.

При реконструкции моста через реку Ижору дорожники отремонтируют сопряжение искусственного сооружения с дорогой, опоры и систему водоотведения, заменят балки пролетного строения, устроят дорожную одежду и установят барьерное ограждение. Работы ведутся в рамках проекта реконструкции участка М-10, который включает строительство развязки и разворотной петли с путепроводом и реконструкцию перекрестка с Павловской и Пушкинской улицами.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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