«Лужа невероятной красоты». Оттепель заставляет петербуржцев выбирать проезжую часть

Обстановку на петербургских улицах 7 февраля засняли фотографы «Фонтанки». Плюсовые температуры привели к таянию неубранных сугробов. Лужи с ледяной жижей не дают безопасно передвигаться по городу ни людям, ни транспорту. С наледью не успевают бороться дворники. Там, где они ещё не приложили свой ломик, пешеходы вынуждены обходить скользкий тротуар по дороге.

На 17-й линии Васильевского острова горожане запечатлели огромную лужу. Пешеходы либо рискуют промочить ноги, либо забираются на сугроб, чтобы преодолеть это водное препятствие. «Лужа невероятной красоты», — комментируют очевидцы.

Сегодня затопило не только улицы, но и квартиры некоторых петербуржцев. После уборки крыши, горожане дома услышали капель.



По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Петербурге сохранится температура около нуля. Заморозки в городе ожидаются только в ночь на 9 февраля.

