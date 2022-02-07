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«Лужа невероятной красоты». Оттепель заставляет петербуржцев выбирать проезжую часть

Оттепель накрыла Петербург. Тротуары стали непроходимыми из-за луж и подтаявшего льда. Пешеходы выбирают альтернативный путь — по проезжей части.

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Обстановку на петербургских улицах 7 февраля засняли фотографы «Фонтанки». Плюсовые температуры привели к таянию неубранных сугробов. Лужи с ледяной жижей не дают безопасно передвигаться по городу ни людям, ни транспорту. С наледью не успевают бороться дворники. Там, где они ещё не приложили свой ломик, пешеходы вынуждены обходить скользкий тротуар по дороге.

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На 17-й линии Васильевского острова горожане запечатлели огромную лужу. Пешеходы либо рискуют промочить ноги, либо забираются на сугроб, чтобы преодолеть это водное препятствие. «Лужа невероятной красоты», — комментируют очевидцы.

«Фонтанка.ру»

Сегодня затопило не только улицы, но и квартиры некоторых петербуржцев. После уборки крыши, горожане дома услышали капель.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки в Петербурге сохранится температура около нуля. Заморозки в городе ожидаются только в ночь на 9 февраля.

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Комментарии (7)

261844081
Фонтанка, у вас лайтовые фото. Загляните вк в группу Красносельский район, там недавний пост" пешеходный переход..переплыв"
264548321
В Приморском районе тоже полная...Ж...ЖЫЗНЬ. ))) ВНЕЗАПНАЯ ОТТЕПЕЛЬ! Ну да..С вертолета то у нас все нормально! Продолжаем не жаловаться, граждане! У НАС ВСЕ ХОРОШО! Петербург такой красивый с вертолета! Да и башня ЛАХТА-ЦЕНТРА-2 будет очень органично вписываться в реалии. ИБО ТАК ЗАВЕЩАЛ НАМ ВОСЬМОЙ СЫН!
260965961
Южные люди тротуары вообще не убирают. Просто стоят с ломиками и лопатами.
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