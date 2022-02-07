Пережил все, но не ковид. В Британии закрылся паб, который работал больше тысячи лет

В Великобритании закрывается паб Ye Olde Fighting Cocks, претендующий на звание старейшего в стране. Он работает уже 1 229 лет. Об этом сообщает BBC.
Считается, что заведение в графстве Хартфордшир открылось в 793 году. Свое нынешнее название оно получило благодаря проводившимся там в начале XIX века петушиным боям.
🚨 Ye Olde Fighting Cock, which is believed to be the oldest in Britain has been forced into administration after first opening its doors in 793AD. pic.twitter.com/OmeYlVPmes— LADbible (@ladbible) February 7, 2022
Паб пережил войны, эпидемии чумы и экономические кризисы, но пандемия COVID-19 стала наиболее разрушительной, рассказал владелец бара Христо Тофалли.
«Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Тем не менее последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства и победили всех нас, кто изо всех сил старался, чтобы этот отмеченный множеством наград паб мог продолжать торговлю в будущем», — цитирует его издание Independent.
Ye Olde Fighting Cocks внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший паб в Англии. Но это утверждение оспаривается.