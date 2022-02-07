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Пережил все, но не ковид. В Британии закрылся паб, который работал больше тысячи лет

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В Великобритании закрывается паб Ye Olde Fighting Cocks, претендующий на звание старейшего в стране. Он работает уже 1 229 лет. Об этом сообщает BBC.

Считается, что заведение в графстве Хартфордшир открылось в 793 году. Свое нынешнее название оно получило благодаря проводившимся там в начале XIX века петушиным боям.

Паб пережил войны, эпидемии чумы и экономические кризисы, но пандемия COVID-19 стала наиболее разрушительной, рассказал владелец бара Христо Тофалли.

«Вместе со своей командой я сделал все возможное, чтобы паб продолжал работать. Тем не менее последние два года были беспрецедентными для индустрии гостеприимства и победили всех нас, кто изо всех сил старался, чтобы этот отмеченный множеством наград паб мог продолжать торговлю в будущем», — цитирует его издание Independent.

Ye Olde Fighting Cocks внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший паб в Англии. Но это утверждение оспаривается.

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Комментарии (7)

Athair
Прочитал публикацию на BBC, а чего страшного-то? Текущая команда не смогла справиться со сложной ситуацией, их подвинут, новая команда откроет бар заново.

Никто же не планирует снести историческое здание, в котором еще Кромвель ночевал, и построить на его месте ТЦ с подземной парковкой. ;)
261215271
Наверное я никогда не буду в ВБ, но мне почему-то жаль :(
ӦВВӦ
Мне кажется такие места государство должно брать под свою опеку уже. Как так то(
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