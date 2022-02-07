Пережил все, но не ковид. В Британии закрылся паб, который работал больше тысячи лет

В Великобритании закрывается паб Ye Olde Fighting Cocks, претендующий на звание старейшего в стране. Он работает уже 1 229 лет. Об этом сообщает BBC.



Считается, что заведение в графстве Хартфордшир открылось в 793 году. Свое нынешнее название оно получило благодаря проводившимся там в начале XIX века петушиным боям.

