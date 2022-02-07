Семь домов на севере Петербурга сутки без тепла и горячей воды. Планово

Жители семи домов в Выборгском районе Петербурга в начале рабочей недели оказались в замерзающих квартирах.
Об этом «Фонтанке» рассказали жители с улицы Композиторов 7 февраля. По их словам, с утра в квартирах стали остывать трубы и из крана не течет горячая вода. При этом ни об аварии, ни о плановых отключениях жильцов не оповещали.
Данная территория относится к зоне ответственности ГУП «ТЭК». В компании «Фонтанке» сообщили, что в связи с выводом теплового пункта на Композиторов, 11, на реконструкцию проводятся плановые работы. При этом дома должны быть запитаны по временной схеме. Пока отопление ограничено в семи домах и полностью восстановится к полуночи 8 февраля. Работы согласованы с администрацией района и комитетом по энергетике и инженерному обеспечению.
«Работы необходимы для повышения надежности теплоснабжения семи жилых домов и обеспечения комфортной температуры в зданиях, где проживает свыше 3500 человек. Реконструкция завершится в ноябре 2023 года. В ходе работ специалисты заменят устаревшее оборудование на новое энергоэффективное, а также обновят автоматику», — уточнили в ГУП «ТЭК».