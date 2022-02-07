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Российский ученый получил 12 лет колонии за госизмену

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Приморский краевой суд вынес приговор ученому, признанному виновным в госизмене за передачу иностранцам сведений о гидроакустических системах обнаружения подлодок.

Мужчину обвиняли «в государственной измене в форме шпионажа». «Инкриминированные осужденному деяния заключались в собирании в целях передачи представителю иностранного государства сведений, составляющих государственную тайну, в отношении современных гидроакустических систем обнаружения подводных лодок», – говорится 7 февраля на сайте суда.

Подсудимый приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Также ему назначены штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на 1 год. В законную силу решение суда пока не вступило.

По данным источника ТАСС, речь идет о 70-летнем ученом-гидроакустике из Владивостока Викторе Королеве, который был задержан и арестован по подозрению в госизмене в 2019 году. Он содержался в СИЗО «Лефортово», свою вину не признавал.

Адвокат Королева заявил, что его подзащитный 15 лет «выполнял государственные задания по разоблачению представителей иных разведок в России и на территории других стран».

Как пишет «Коммерсант», Королев также является владельцем компании, которая занималась внедрением наукоемких технологий в Китае. В конце 2016 года он посещал Пекин и китайскую интегрированную энергетическую и химическую компанию Sinopec Corp.

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