Криштиану Роналду первым в мире набрал 400 млн подписчиков в Instagram

Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым, кому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram .

На втором месте с большим отставанием держится американская модель Кайли Дженнер с 309 миллионами подписчиков. Третью строчку самых популярных Instagram-аккаунтов занимает еще один футболист — форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси, который набрал 306 миллионов подписчиков.



На счету Роналду в этом сезоне 24 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых он забил 14 голов и отдал три результативных паса.

