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Криштиану Роналду первым в мире набрал 400 млн подписчиков в Instagram

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Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым, кому удалось набрать 400 миллионов подписчиков в Instagram.

Фото: Скриншот странички Криштиану Роналду / Instagram
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На втором месте с большим отставанием держится американская модель Кайли Дженнер с 309 миллионами подписчиков. Третью строчку самых популярных Instagram-аккаунтов занимает еще один футболист — форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси, который набрал 306 миллионов подписчиков.

На счету Роналду в этом сезоне 24 матча за «Манчестер Юнайтед», в которых он забил 14 голов и отдал три результативных паса.

Фото: Скриншот странички Криштиану Роналду / Instagram

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Комментарии (2)

тов
Он же вроде гей?

Это зашквар?
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