Омич подставил себя под удар и спас пешеходов. ДТП попало на видео

Серьёзное ДТП в Омске зафиксировал видеорегистратор очевидца. Нарушение ПДД спасло пешеходов.
Как сообщает 7 февраля областное УМВД, на улице 22 Апреля 54-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» на перекрёстке не пропустил «Тойоту Короллу», имевшую преимущество в движении. Водитель «Фольксвагена» (в местных группах пишут, что это такси) получил травмы. «Врачи диагностировали у владельца Volkswagen закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько переломов», — уточняет РИА Новости.
На записи видно, что в момент ДТП дорогу переходят две женщины. Если бы не выехавший на перекрёсток «Фольксваген», летящая «Тойота» могла бы задеть их.
21-летний водитель «Тойоты» в 2021–2022 годах 19 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, из них 17 раз — за превышение скорости. «По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — отмечают в полиции.