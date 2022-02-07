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Омич подставил себя под удар и спас пешеходов. ДТП попало на видео

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Серьёзное ДТП в Омске зафиксировал видеорегистратор очевидца. Нарушение ПДД спасло пешеходов.

Как сообщает 7 февраля областное УМВД, на улице 22 Апреля 54-летний мужчина на «Фольксвагене Поло» на перекрёстке не пропустил «Тойоту Короллу», имевшую преимущество в движении. Водитель «Фольксвагена» (в местных группах пишут, что это такси) получил травмы. «Врачи диагностировали у владельца Volkswagen закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и несколько переломов», — уточняет РИА Новости.

На записи видно, что в момент ДТП дорогу переходят две женщины. Если бы не выехавший на перекрёсток «Фольксваген», летящая «Тойота» могла бы задеть их.

21-летний водитель «Тойоты» в 2021–2022 годах 19 раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения ПДД, из них 17 раз — за превышение скорости. «По данному факту проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и причины происшествия», — отмечают в полиции.

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Комментарии (5)

polyyakov
Обгон на пешеходном переходе запрещён.
dfrunet
летун, как минимум, обгонял на перекрёстке по встречке тс, остановившееся для пропуска пешеходов, значит вины пострадавшего нет никакой
aprahka
Фонтанка хватит писать дебильные заголовки.Тебя не дураки читают.Никого омич не спасал.Никого.Просто нарушил ПДД...
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