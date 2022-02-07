Людмила Улицкая расскажет в Петербурге о своей самой личной книге

В четверг, 10 февраля, в 19:00 в «Буквоеде» на Невском, 46, состоится творческая встреча с писательницей, лауреатом литературных премий «Русский Букер» и «Большая книга» Людмилой Улицкой.



Встреча будет посвящена новой книге Улицкой, сборнику «непрозы» «Бумажный театр», который уже называют самым личным ее творением. В него вошли сценарии, личные дневники автора, эссе, мемуары и пьесы.



«С тех пор как я научилась писать, я писала. Ужасным, надо сказать, почерком. Точнее, несколькими разными плохими почерками. Чего писала? Записочки, письма, детские дневнички. Дневники пишу до сих пор. Целая куча разноформатных книжечек, года с 76-го сохранились почти все. Более ранние развеялись. Когда удается разобрать — интересно. Я ли писала или другой человек? Ответ на этот вопрос двойственный: да, конечно я, но я стала другим человеком… Что писала в дневниках — не проза. Но проза в них завязывалась. Эта книжка так и будет называться — «НЕПРОЗА». Сюда включено много чего неопубликованного: пьесы, сценарии, эссе. И дневниковые записи. Они уж точно не проза», — поясняет сама писательница выбор названия.

