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Подросткам разрешат с 14 лет регистрироваться на портале госуслуг

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Премьер-министр России заявил, что подростки с 14 лет смогут регистрироваться на портале госуслуг.

«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе», — приводит 7 февраля Telegram-канал правительства РФ заявление Михаила Мишустина.

По его словам, использование подростками аккаунта родителей не всегда удобно. Он отметил, что дети до 14 лет все-таки будут пользоваться сервисом через учетные записи мам и пап.

Мишустин заверил, что функционал портала госуслуг постоянно расширяется.

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Комментарии (6)

Hans-Christian
У кого-то есть сомнения, что это делается только для возможности подгружать туда QR-коды подростков?
ProstoZloy
"12:28
Похороны могут сделать госуслугой"
"13:16
Подросткам разрешат с 14 лет регистрироваться на портале госуслуг"

Совпадение? Не думаю ;)
Цитата Лаврова
Куаркоды небось давать с 14 лет готовятся.
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