Подросткам разрешат с 14 лет регистрироваться на портале госуслуг"

Премьер-министр России заявил, что подростки с 14 лет смогут регистрироваться на портале госуслуг.
«Подготовлено постановление правительства, которое позволит подросткам от 14 лет самостоятельно регистрироваться в системе», — приводит 7 февраля Telegram-канал правительства РФ заявление Михаила Мишустина.
По его словам, использование подростками аккаунта родителей не всегда удобно. Он отметил, что дети до 14 лет все-таки будут пользоваться сервисом через учетные записи мам и пап.
Мишустин заверил, что функционал портала госуслуг постоянно расширяется.