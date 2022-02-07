The Bell: Правительство России проводит совещания по подготовке к «жестким санкциям за Украину»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности российской экономики к возможным новым санкциям из-за «вторжения на Украину». Как выяснил The Bell 7 февраля, заседания проходили еще на прошлой неделе.



Совещания подводили итоги стресс-тестов («учений») крупнейших российских компаний и банков. С докладами, по информации трех источников The Bell, выступили «Почта России», «Аэрофлот» и РЖД. Компании не ответили на запросы журналистов. Представитель Белоусова также отказался от комментариев.

