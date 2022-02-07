The Bell: Правительство России проводит совещания по подготовке к «жестким санкциям за Украину»

Первый вице-премьер Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности российской экономики к возможным новым санкциям из-за «вторжения на Украину». Как выяснил The Bell 7 февраля, заседания проходили еще на прошлой неделе.
Совещания подводили итоги стресс-тестов («учений») крупнейших российских компаний и банков. С докладами, по информации трех источников The Bell, выступили «Почта России», «Аэрофлот» и РЖД. Компании не ответили на запросы журналистов. Представитель Белоусова также отказался от комментариев.
Стресс-тесты для компаний предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. «Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят — катастрофа», — заявил один из собеседников The Bell. По его словам, у российских банков в случае отключения от SWIFT возникнут проблемы с рефинансированием внешнего долга. В одном из госбанков уточнили, что уже ориентируются только на китайских подрядчиков в том, что касается инфраструктуры.
Ранее власти США обещали ввести «невиданные ранее санкции» в случае «вторжения России на Украину». Они угрожали блокированием счетов крупнейших российских банков в Америке, запретом на ввоз в РФ технологий американского производства и отключением от SWIFT. Эксперты говорят, что последнее угрожает России «параличом международных расчетов, валютным шоком, дефицитом импортных товаров и затронет практически всё население», — пишет The Bell.