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Пассажир на ходу подрался с таксистом в Омске, и машина столкнулась со встречным грузовиком

Драка в такси на одной из улиц Омска привела к ДТП с большегрузом, но даже авария не остановила конфликт. Дальше водитель пытался скрутить буйного пассажира уже на улице под камерами и удивленными взглядами очевидцев.

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ЧП Омск

Около часа дня 6 февраля в ГИБДД Омска поступило сообщение о ДТП на улице Орджоникидзе, сообщает 7 февраля пресс-служба УМВД по Омской области. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что пассажир такси LADA Granta вел себя неадекватно и дергал водителя за руки, из-за чего тот не справился с управлением и столкнулся с грузовиком (судя по видео, это был мусоровоз). К счастью, авария обошлась без пострадавших.

Как все было, засняла камера в салоне такси. На записи, опубликованной в группе «ЧП Омск», видно, как пассажир с заднего сиденья лезет вперед, хватает и дергает руль автомобиля. Машина теряет управление и выезжает на встречную полосу, после чего происходит удар. После этого таксист наконец локтем отпихивает пассажира, завязывается потасовка, и водитель уже сам лезет назад, пытаясь угомонить дебошира, а тот машет руками и ногами.

Затем водитель вытащил пассажира с заднего сиденья и драка продолжилась уже на улице, рассказали в группе очевидцы. На камеру попало, как таксист пытается удержать уже скрученного, но все равно брыкающегося молодого человека.

В итоге в отношении пассажира составили административный протокол по части 1 статьи 12.29 (нарушение ПДД пассажиром транспортного средства). По факту дорожного конфликта и причинения телесных повреждений ведется проверка.

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Комментарии (3)

Slava_Rossii
Водитель сам продолжал ехать во время препятствования управлению. Что мешало просто остановиться?
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