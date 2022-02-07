Пассажир на ходу подрался с таксистом в Омске, и машина столкнулась со встречным грузовиком

Около часа дня 6 февраля в ГИБДД Омска поступило сообщение о ДТП на улице Орджоникидзе, сообщает 7 февраля пресс-служба УМВД по Омской области. Прибывшие на место полицейские предварительно установили, что пассажир такси LADA Granta вел себя неадекватно и дергал водителя за руки, из-за чего тот не справился с управлением и столкнулся с грузовиком (судя по видео, это был мусоровоз). К счастью, авария обошлась без пострадавших.



Как все было, засняла камера в салоне такси. На записи, опубликованной в группе «ЧП Омск», видно, как пассажир с заднего сиденья лезет вперед, хватает и дергает руль автомобиля. Машина теряет управление и выезжает на встречную полосу, после чего происходит удар. После этого таксист наконец локтем отпихивает пассажира, завязывается потасовка, и водитель уже сам лезет назад, пытаясь угомонить дебошира, а тот машет руками и ногами.