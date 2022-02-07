Нечеловеческая расчленёнка. В Приморье полицейские по частям собирали краснокнижного тигра

Амурского тигра по частям пытались распродать двое жителей Приморского края. Цену за краснокнижного зверя не задирали, сообщает региональный Следственный комитет 7 февраля.
«По версии следствия, 6 февраля 2022 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории села Новокрещенка Красноармейского района, произвели сбыт частей особи подвида амурский тигр, занесенного в Красную книгу Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
Сделку сорвали полицейские. Как уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк, шкуру и другие части животного сотрудники достали из багажника автомобиля ранее судимых местных жителей.
Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной продаже частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу России. Цена не кусалась. По данным полиции, с покупателей просили 250 тысяч рублей за всё. Для сравнения: в октябре 2020 года сотрудники правоохранительных органов не дали иностранцу купить шкуру и части тигра за 700 тысяч рублей. https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1511869