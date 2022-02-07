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Нечеловеческая расчленёнка. В Приморье полицейские по частям собирали краснокнижного тигра

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Амурского тигра по частям пытались распродать двое жителей Приморского края. Цену за краснокнижного зверя не задирали, сообщает региональный Следственный комитет 7 февраля.

«По версии следствия, 6 февраля 2022 года подозреваемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь на территории села Новокрещенка Красноармейского района, произвели сбыт частей особи подвида амурский тигр, занесенного в Красную книгу Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.

Сделку сорвали полицейские. Как уточняет официальный представитель МВД России Ирина Волк, шкуру и другие части животного сотрудники достали из багажника автомобиля ранее судимых местных жителей.

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной продаже частей особо ценного дикого животного, занесенного в Красную книгу России. Цена не кусалась. По данным полиции, с покупателей просили 250 тысяч рублей за всё. Для сравнения: в октябре 2020 года сотрудники правоохранительных органов не дали иностранцу купить шкуру и части тигра за 700 тысяч рублей. https://primorsky.sledcom.ru/news/item/1511869

Амурский тигр — самый северный подвид тигра, наиболее крупного и некогда широко распространенного в Азии представителя семейства кошачьих. Согласно последним данным, в регионах Дальневосточного федерального округа живут до 600 особей (95% мировой популяции). По результатам учёта 2014/15 года в России обитало 523–540 тигров. По результатам учета 2004/05 года — 423–502 особи, сообщает центр «Амурский тигр».

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Комментарии (2)

Abu-Denis
Китайские целители, не иначе. Они до сих пор верят в чудодейственную силу тигриных останков.
Серафима Чугункина
К Соколову в камеру их надо, пусть нарядит гренадерами французскими, он ролевуху очень любит, судя по парижским фоткам.
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