Важнейший шаг к здоровью. Маленькой петербурженке требуется помощь

Несмотря на это, Маша родилась в срок с высокими показателями по шкале Апгар — 8/9. На пятые сутки маму с дочкой выписали из роддома домой. На тот момент казалось, что с Машей всё хорошо. Однако уже через пару месяцев родители стали замечать, что девочка отстаёт в развитии.

Маша — желанный ребёнок. Родители готовились к её появлению на свет, вели здоровый образ жизни, прошли все необходимые обследования. Мама выполняла рекомендации врачей, не пропускала УЗИ и скрининги. Но осложнений избежать не удалось, беременность была тяжелой.

Переворачиваться, ползать, стоять — на все эти навыки у Маши ушло гораздо больше времени, чем у других деток. Врачи успокаивали, говорили родителям, что кроха в будущем сможет нагнать сверстников. Но всё пошло по самому негативному сценарию. В 1 год и 2 месяца у Маши диагностировали отставание в развитии, а вскоре и ДЦП.



Мама девочки сразу же, не дожидаясь, пока Маше официально оформят инвалидность, занялась её реабилитациями. Благо в Петербурге есть для этого все возможности. Физиотерапия, ЛФК, остеопаты, дефектологи — в городе достаточно высококлассных специалистов.



По советам медиков и семей, где у детей также диагностировали ДЦП, родители Маши обратились в один из реабилитационных центров. И именно после занятий там Маша смогла сделать свои первые шаги. Эффект от занятий был просто потрясающий.



Маше нужно ещё очень многому научиться, а значит, занятия необходимо продолжать. Но они стоят дорого — 200 750 рублей. Очередной курс родители Маши оплатить не смогут.



За помощью семья девочки обратилась в петербургский благотворительный фонд «Алёша», который открыл сбор. На данный момент уже собрано около четверти от необходимой суммы.

