Двое в Подмосковье хотели украсть банкомат, но один этого не пережил

В Ивантеевке (Московская область) двое неизвестных устроили взрыв, чтобы вынести банкомат. Но что-то пошло не так.
Как сообщает ТАСС 7 февраля, ЧП случилось в отделении Сбербанка на первом этаже пятиэтажного жилого дома. После взрыва начался пожар. Огонь охватил 1 квадратный метр. Повреждены входная дверь, внутренняя отделка помещения и остекление фасада.
Один злоумышленник не пережил взрыв. Второй, по предварительной информации, успел сбежать. «При попытке ограбления банкомата в отделении Сбербанка в результате взрыва один из грабителей погиб, его личность устанавливается», — цитирует агентство свой источник в правоохранительных органах.