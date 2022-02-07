FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Двое в Подмосковье хотели украсть банкомат, но один этого не пережил

1
Печать

В Ивантеевке (Московская область) двое неизвестных устроили взрыв, чтобы вынести банкомат. Но что-то пошло не так.

Как сообщает ТАСС 7 февраля, ЧП случилось в отделении Сбербанка на первом этаже пятиэтажного жилого дома. После взрыва начался пожар. Огонь охватил 1 квадратный метр. Повреждены входная дверь, внутренняя отделка помещения и остекление фасада.

Один злоумышленник не пережил взрыв. Второй, по предварительной информации, успел сбежать. «При попытке ограбления банкомата в отделении Сбербанка в результате взрыва один из грабителей погиб, его личность устанавливается», — цитирует агентство свой источник в правоохранительных органах.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний