Не брат ты мне. На юге Петербурга задержали мужчину, который воткнул нож в живот близнецу

В Кировском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на 34-летнего мужчину. Внешне нападавший и пострадавший оказались одинаковыми.



Сообщение о ножевом ранении в квартире дома 94 по проспекту Стачек поступило в правоохранительные органы около восьми утра 6 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 7 февраля.



Полицейские нашли в квартире мужчину, истекающего кровью из-за ранения в живот, и вызвали ему скорую. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

