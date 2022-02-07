Не брат ты мне. На юге Петербурга задержали мужчину, который воткнул нож в живот близнецу

В Кировском районе Петербурга сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в нападении на 34-летнего мужчину. Внешне нападавший и пострадавший оказались одинаковыми.
Сообщение о ножевом ранении в квартире дома 94 по проспекту Стачек поступило в правоохранительные органы около восьми утра 6 февраля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД 7 февраля.
Полицейские нашли в квартире мужчину, истекающего кровью из-за ранения в живот, и вызвали ему скорую. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
По подозрению в нападении задержан брат-близнец пострадавшего. По предварительной информации, конфликт между родственниками возник во время совместного употребления горячительных напитков.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». После допроса мужчину отпустили домой под подписку о невыезде.