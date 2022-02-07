Пять гаджетов, которые упрощают повседневную жизнь

Мы так привыкли к стиральным машинам, пылесосам и кофеваркам, что уже воспринимаем их скорее как предметы мебели, а не как технические диковинки. Какие гаджеты еще стоит взять на заметку, чтобы сделать жизнь удобной и комфортной?
Электрическая зубная щетка
Здоровые зубы — это не только красиво, но и очень экономно. Уменьшить счет в кабинете стоматолога поможет зубная щетка, с которой вы поймете, что такое по-настоящему почищенные зубы. Например, каждые 30 секунд вибрацией она будет напоминать о том, что пора сменить область чистки. Щетинки у таких щеток вибрируют со скоростью 27 или 31 тысяча раз в минуту. Современные варианты заряжаются за ночь, а зарядки хватит на месяц.
Автокормушка для питомцев
Владельцы домашних животных лишены радости спонтанных поездок или ночевки у друзей. Но с автокормушкой ваш кот не останется голодным и при встрече будет ласково тереться о ноги, а не сообщать громким мяуканьем: «Хозяин, я тут совсем оголодал». Гаджет избавит и от необходимости просить родственников и друзей мотаться с одного конца города на другой.
Автокормушки позволяют настроить время подачи и размер порции еды, а с помощью голосовой записи питомец всегда будет чувствовать связь с вами.
Техношвабра
Давайте честно признаемся, что не любим убираться в доме. Единственный способ хоть как-то с этим справляться — призвать на помощь технический прогресс. Начать можно с техношвабры. Многоразовые насадки из микрофибры, поворот на 360 градусов, удобный механизм отжима — даже те, кто в жизни не держал швабру в руках, захотят попробовать себя в этом деле. Ну и с такой шваброй легко представить себя членом олимпийской сборной по керлингу.
Водонагреватель
Ну сколько можно терпеть отключения горячей воды?! Любая хозяйка знает, как неприятно мыть посуду в холодной воде. С компактным водонагревателем эта проблема решается буквально за три секунды — именно столько нужно, чтобы вода нагрелась. А с установкой такого прибора можно справиться даже без вызова сантехника.
Увлажнитель воздуха
Гаджет, который многими всё еще воспринимается как излишество или баловство. Но позвольте себе попробовать. С такими увлажнителями в квартире и правда дышится легче, в доме оседает меньше пыли, а разноцветная подсветка поднимает настроение. Стильный увлажнитель со встроенным светодиодным светильником впишется в любой интерьер и создаст дома уютную атмосферу. В воду можно добавить эфирное масло, тогда появится утонченный аромат.