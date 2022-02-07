Россиянам могут разрешить любую самооборону, если в дом пробрался преступник

Депутаты Госдумы хотят разрешить россиянам любые способы защиты себя, родственников и близких от лиц, незаконно проникающих в жилище.



Соответствующий законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» направлен на отзыв в правительство и Верховный суд, пишут 7 февраля «Известия». Документ разрешает гражданам защищаться от любого преступного посягательства лиц, незаконно пробравшихся в квартиру или дом.

Сейчас закон обязывает граждан, защищающих себя и близких, оценивать опасность, то есть ограничиваться пределами необходимой обороны. Преступники же об этом не думают. Поэтому проникновение в жилище может закончиться причинением тяжёлых травм, изнасилованием, похищением человека, убийством.

