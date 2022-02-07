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Профессиональный квартирный вор промахнулся с жертвой в Уткиной Заводи

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Квартиру ведущего конструктора обокрали в Невском районе за два часа ночного отсутствия хозяина.

В полицию Невского района 34-летний ведущий конструктор одной из петербургских компаний обратился накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 7 февраля. Он сообщил, что во время его отсутствия с полуночи до двух ночи 6 февраля неизвестный вскрыл дверь в его квартиру на Октябрьской набережной. И украл 2 тысячи рублей.

Сотрудники полиции не нашли на месте преступления следов, кроме перчатки, которую вор, возможно, выбросил с досады.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии (4)

Serg_I
Посмотрим, как сработает профессиональная полиция....
rybalka
Граждане! Храните деньги в сберегательной кассе!!! (цы)
266187519
Нищий ведущий конструктор)
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