Профессиональный квартирный вор промахнулся с жертвой в Уткиной Заводи

Квартиру ведущего конструктора обокрали в Невском районе за два часа ночного отсутствия хозяина.



В полицию Невского района 34-летний ведущий конструктор одной из петербургских компаний обратился накануне около шести вечера, стало известно «Фонтанке» 7 февраля. Он сообщил, что во время его отсутствия с полуночи до двух ночи 6 февраля неизвестный вскрыл дверь в его квартиру на Октябрьской набережной. И украл 2 тысячи рублей.



Сотрудники полиции не нашли на месте преступления следов, кроме перчатки, которую вор, возможно, выбросил с досады.

