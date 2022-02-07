Кто получит приз? Сосульки-гиганты в Петербурге устроили «олимпиаду»

В Петербурге своя «олимпиада» — ледяная. Горожане внимательно наблюдают за лидерами.
Фотографию одного из претендентов на победу прислал в «Фонтанку» через Telegram-бот читатель Денис. «Институтский, дом 5, корпус 13. Думаю, это призовое место в городской олимпиаде сосулек. Около 3 метров длины», — рассказывает Денис.
Напомним, «Фонтанка» запустила Telegram-бот для ваших историй в начале февраля. Ждём ваших сообщений о происшествиях, курьёзах и городских проблемах здесь.
В соцсетях тоже делятся фотографиями сосулек.