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Кто получит приз? Сосульки-гиганты в Петербурге устроили «олимпиаду»

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В Петербурге своя «олимпиада» — ледяная. Горожане внимательно наблюдают за лидерами.

Фотографию одного из претендентов на победу прислал в «Фонтанку» через Telegram-бот читатель Денис. «Институтский, дом 5, корпус 13. Думаю, это призовое место в городской олимпиаде сосулек. Около 3 метров длины», — рассказывает Денис.

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Напомним, «Фонтанка» запустила Telegram-бот для ваших историй в начале февраля. Ждём ваших сообщений о происшествиях, курьёзах и городских проблемах здесь.

В соцсетях тоже делятся фотографиями сосулек.

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Комментарии (5)

163926702
Призер у нас уже 3-й год все тот же.
266203200
Приз получит биглоу
Игoрь
В моем дворе висит красотка с балкона четвертого этажа "сталинки" переходит на балкон третьего и ниже балкона третьего этажа еще на метр-полтора.
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