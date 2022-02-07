Western Union закроет внутрироссийские переводы денег

Система денежных переводов Western Union намерена прекратить проводить операции внутри России с 1 апреля нынешнего года. Об этом 7 февраля пишет РБК со ссылкой на компанию. Отправить перевод нельзя будет начиная с 31 марта.
В письме Western Union партнёрам отмечается, что причиной стала низкая востребованность внутрироссийских переводов на рынке. На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки, в частности Сбербанк. То есть компании приходится конкурировать с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей.
«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union [банкам] быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — цитирует РБК представителя Western Union.
Трансграничные переводы сохранятся.