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Western Union закроет внутрироссийские переводы денег

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Система денежных переводов Western Union намерена прекратить проводить операции внутри России с 1 апреля нынешнего года. Об этом 7 февраля пишет РБК со ссылкой на компанию. Отправить перевод нельзя будет начиная с 31 марта.

В письме Western Union партнёрам отмечается, что причиной стала низкая востребованность внутрироссийских переводов на рынке. На рынке внутрироссийских переводов доминируют банки, в частности Сбербанк. То есть компании приходится конкурировать с карточными переводами банков и Системой быстрых платежей.

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union [банкам] быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов», — цитирует РБК представителя Western Union.

Трансграничные переводы сохранятся.

Western Union — один из крупнейших игроков на рынке трансграничных денежных переводов. Американская компания имеет в России юридическое лицо ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» и входит в реестр операторов платежных систем, зарегистрированных на территории России. По итогам 11 месяцев 2021 года (последние доступные данные ЦБ) физические лица отправили из России через системы денежных переводов $7,8 млрд. В этой статистике учитываются системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact и «Почта России». Статистику по внтурироссийским переводам с помощью платежных систем ЦБ не ведет.

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Комментарии (6)

X-кот
а может их платные переводы были бы и дешевле по нынешним временам? А то грефовские бесплатные как-то подорожали
виннопухх
Кто-то вообще пользовался данной системой для внутренних переводов?
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