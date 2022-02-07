FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -2
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Гольфстрим пришёл к нам по воздуху. В Петербурге может выпасть половина месячной нормы осадков

Оттепель в Петербурге затягивается. Атлантический циклон несёт тепло и осадки.

9
Печать
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
ПоделитьсяПоделиться

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 7 февраля, ожидается снег, мокрый снег. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха в течение суток от плюс 1 до минус 1 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление днём будет повышаться.

Температура сегодня повышенная, отмечает «Яндекс». При этом при высокой влажности воздуха (94 %) плюс 1 будет ощущаться как минус 4 градуса. Может выпасть 5,1 мм дождя со снегом— это 49,2 % месячной нормы осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 16 до 0 градусов. Самое холодное 7 февраля зафиксировано в 1976 году, минус 30, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 5.

8 и 9 февраля, по прогнозу СЗ УГМС, «танцы вокруг нуля» со снегом продолжатся.

«На Северо-Запад атлантический циклон станет закачивать согретый Гольфстримом воздух, поэтому местами на юге снег может переходить в дожди. Дневная температура на севере региона -5…-10 градусов, в южной части до -3…+2 градусов, — поясняет центр «ФОБОС». — В Санкт-Петербурге будет сыпать небольшой снег, возможно с дождём, и только в среду существенные осадки маловероятны. Днём -1…+2 градуса».

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

273070818
Среднее кол-во осадков за 1961—1990
январь-38 мм
февраль-31 мм
Так что до половины нормы- еще два раза по столько...
X-кот
Беглов наколдовал, чтоб не проклинали
nawuha
В Петербурге может выпасть половина нормы осадков за месяц.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний