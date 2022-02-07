Гольфстрим пришёл к нам по воздуху. В Петербурге может выпасть половина месячной нормы осадков

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 7 февраля, ожидается снег, мокрый снег. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха в течение суток от плюс 1 до минус 1 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление днём будет повышаться.



Температура сегодня повышенная, отмечает «Яндекс». При этом при высокой влажности воздуха ( 94 % ) плюс 1 будет ощущаться как минус 4 градуса. Может выпасть 5,1 мм дождя со снегом— это 49,2 % месячной нормы осадков. Согласно истории погодных наблюдений за 59 лет, в этот день в городе чаще всего бывает облачно с прояснениями, от минус 16 до 0 градусов. Самое холодное 7 февраля зафиксировано в 1976 году, минус 30, а самое тёплое — в 1989 году, плюс 5.

