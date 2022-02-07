Гольфстрим пришёл к нам по воздуху. В Петербурге может выпасть половина месячной нормы осадков

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 7 февраля, ожидается снег, мокрый снег. Ветер 3–8 м/с. Температура воздуха в течение суток от плюс 1 до минус 1 градуса. На дорогах сложная обстановка. Атмосферное давление днём будет повышаться.
Температура сегодня повышенная, отмечает «Яндекс». При этом при высокой влажности воздуха (
8 и 9 февраля, по прогнозу СЗ УГМС, «танцы вокруг нуля» со снегом продолжатся.
«На Северо-Запад атлантический циклон станет закачивать согретый Гольфстримом воздух, поэтому местами на юге снег может переходить в дожди. Дневная температура на севере региона -5…-10 градусов, в южной части до -3…+2 градусов, — поясняет центр «ФОБОС». — В Санкт-Петербурге будет сыпать небольшой снег, возможно с дождём, и только в среду существенные осадки маловероятны. Днём -1…+2 градуса».