«Дорогой Победы». Смотрите, как в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с продуктами

Для петербуржцев 7 февраля — важный день в истории родного города. В 1943-м в Ленинград прибыл первый после прорыва блокады состав с продовольствием, углем и медикаментами. Для этого за рекордных 17 дней построили 33-километровую железнодорожную ветку. Ее назвали «Дорогой Победы». Уже по традиции Октябрьская железная дорога в этот день воссоздает атмосферу событий февраля 1943 года.

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