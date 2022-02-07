«Дорогой Победы». Смотрите, как в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с продуктами

Александр Иванов-Стальной - один из лидеров этой 48 колонны машинистов - смертников, работавших в "Коридоре смерти"
Это мой дед!
Пролог из книги про него:
Темной, дождливой ночью мчится поезд. Машинист, напрягая зрение, смотрит вперед, стараясь разглядеть сигналы. В лицо бьет ветер, хлещет дождь, перемешанный со снегом. Механик на секунду закрывает глаза, торопливо смахивает со лба толстый слой мокрого снега и опять смотрит вперед. А снежная слякоть вновь настойчиво забивает глаза и, тая, стекает за воротник. Машинист знает, что сейчас на всем фронтовом участке железной дороги, на километр друг от друга, идут в Ленин град поезда. Они везут груз фронту и героям ленинградцам: хлеб, топливо, боеприпасы. Все это шлет страна героическому городу.
А враг близок. Его передний край всего в трех-четырех километрах от железной дороги. С пресловутой немецкой аккуратностью он
методически обрушивает на единственную линию магистрали, связывающей Ленинград с внешним миром, тонны снарядов и бомб