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«Дорогой Победы». Смотрите, как в блокадный Ленинград прибыл первый поезд с продуктами

«Фонтанка» покажет ретроспективу прибытия первого поезда в блокадный Ленинград. В полдень смотрите на нашем сайте, а также в группах во «ВКонтакте» и «Инстаграм».

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Для петербуржцев 7 февраля — важный день в истории родного города. В 1943-м в Ленинград прибыл первый после прорыва блокады состав с продовольствием, углем и медикаментами. Для этого за рекордных 17 дней построили 33-километровую железнодорожную ветку. Ее назвали «Дорогой Победы». Уже по традиции Октябрьская железная дорога в этот день воссоздает атмосферу событий февраля 1943 года.

Прямую трансляцию смотрите в 12:00 на нашем сайте, в группах во «ВКонтакте» и «Инстаграм».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (12)

Виктор-1
Александр Иванов-Стальной - один из лидеров этой 48 колонны машинистов - смертников, работавших в "Коридоре смерти"

Это мой дед!

Пролог из книги про него:

Темной, дождливой ночью мчится поезд. Машинист, напрягая зрение, смотрит вперед, стараясь разглядеть сигналы. В лицо бьет ветер, хлещет дождь, перемешанный со снегом. Механик на секунду закрывает глаза, торопливо смахивает со лба толстый слой мокрого снега и опять смотрит вперед. А снежная слякоть вновь настойчиво забивает глаза и, тая, стекает за воротник. Машинист знает, что сейчас на всем фронтовом участке железной дороги, на километр друг от друга, идут в Ленин град поезда. Они везут груз фронту и героям ленинградцам: хлеб, топливо, боеприпасы. Все это шлет страна героическому городу.
А враг близок. Его передний край всего в трех-четырех километрах от железной дороги. С пресловутой немецкой аккуратностью он
методически обрушивает на единственную линию магистрали, связывающей Ленинград с внешним миром, тонны снарядов и бомб
iigaza
Для полноты картины фильм должен быть 2-х серийным:
В первой серии показать, как по приказу тов. Сталина, убежденного что Ленинград придется сдать немцам, в июле-августе 1941 года из города вывозили все ценное, в том числе и большие запасы продовольствия.
Ну а во второй серии, как анонсировано, прибытие первого поезда с продовольствием.
Страна должна знать организаторов блокадого голода - тов. Сталина и тов. Жданова.
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