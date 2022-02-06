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Свадьбу в Вологде отмечали со стрельбой под лезгинку. Весельчака приняла Росгвардия

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В Вологде задержали разгулявшегося на свадьбе гостя, который решил «поздравить» жениха и невесту по «южным» традициям».

Как рассказали 6 февраля в пресс-службе Росгвардии, около 18:00 отмечающий праздник 23-летний мужчина сделал несколько выстрелов из автомата Калашникова. На место приехал спецназ, который скрутил стрелка и доставил в полицию. Оружие было охолощено и не представляло опасности, никто не пострадал.

По данным издания «Вологда Поиск», все произошло у дома № 47 по улице Челюскинцев. Гуляния удалось заснять местному жителю буквально из окна своей квартиры.

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Комментарии (8)

мухомор
В Казани со стреляющими свадьбами легко разобрались давно. Эксцессы единичны.
А рецепт прост - в отдел забирают всех по максимуму. Кроме стрелка, забирают как минимум жениха, невесту, свидетелей, приятелей и т.д. И долго и нудно всех оформляют, опрашивают. Буйных и пьяных сразу в ивс.
261847251
Интересно, им не западло из охолощённого оружия стрелять? - как импотенты какие!

По мне так если уж из настоящего на бОльшей части территории РФ палить на свадьбе не получится, так лучше уж и не позориться: отплясать лезгинку и успокоиться.

Нет же - надо изобразить "вооружённость", "джигитность".
С пластмассовыми саблями ещё не танцуют?
VVM1962
зверьки, они и в Вологде зверьки.
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