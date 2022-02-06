Свадьбу в Вологде отмечали со стрельбой под лезгинку. Весельчака приняла Росгвардия

В Вологде задержали разгулявшегося на свадьбе гостя, который решил «поздравить» жениха и невесту по «южным» традициям».



Как рассказали 6 февраля в пресс-службе Росгвардии, около 18:00 отмечающий праздник 23-летний мужчина сделал несколько выстрелов из автомата Калашникова. На место приехал спецназ, который скрутил стрелка и доставил в полицию. Оружие было охолощено и не представляло опасности, никто не пострадал.



По данным издания «Вологда Поиск», все произошло у дома № 47 по улице Челюскинцев. Гуляния удалось заснять местному жителю буквально из окна своей квартиры.

