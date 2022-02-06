На севере Петербурга полыхает дом. Мощный столб дыма напугал горожан

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на 2-й Семеновской улице, 17 в Озерках поступило в 21:00. Дом 15х15 метров горит по всей площади. Пострадавших нет.



Очевидцы активно делятся пугающими кадрами пожара. На видео можно заметить мощный столб дыма и серьезное возгорание.

