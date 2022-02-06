На севере Петербурга полыхает дом. Мощный столб дыма напугал горожан

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на 2-й Семеновской улице, 17 в Озерках поступило в 21:00. Дом 15х15 метров горит по всей площади. Пострадавших нет.
Очевидцы активно делятся пугающими кадрами пожара. На видео можно заметить мощный столб дыма и серьезное возгорание.
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UPD: Судя по картам, на 2-й Семеновской улице, 17 находится хостел. С огнем борются 20 спасателей и 4 единицы техники.
«У дома шансов не было. Большой из бруса, только дерево. Пожарные приехали, но тушить смысла уже нет. Собака цела, дом охранял алабай. Около дома все время стояли машины такси. Видимо, там был хостел», – делится читатель «Фонтанки» Кирилл.