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На севере Петербурга полыхает дом. Мощный столб дыма напугал горожан

В Приморском районе Петербурга загорелся деревянный частный дом. Об этом «Фонтанке» рассказали 6 февраля в пресс-службе ГУ МЧС.

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Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на 2-й Семеновской улице, 17 в Озерках поступило в 21:00. Дом 15х15 метров горит по всей площади. Пострадавших нет.

Очевидцы активно делятся пугающими кадрами пожара. На видео можно заметить мощный столб дыма и серьезное возгорание.

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

Видео: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / «ВКонтакте»

UPD: Судя по картам, на 2-й Семеновской улице, 17 находится хостел. С огнем борются 20 спасателей и 4 единицы техники.

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«У дома шансов не было. Большой из бруса, только дерево. Пожарные приехали, но тушить смысла уже нет. Собака цела, дом охранял алабай. Около дома все время стояли машины такси. Видимо, там был хостел», – делится читатель «Фонтанки» Кирилл.

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Комментарии (4)

ash364
часто в тех краях горит...
266177646
Озерки не Приморский район
07A
Никого не напугал, кроме 266597475!
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