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Течет по стенам и из лифтов. На Пулковском шоссе квартира, где никого нет, пытается затопить дом

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В доме 24/2 на Пулковском шоссе потоп – вода хлещет из квартиры, хозяев которой никак не могут найти. Об этом 6 февраля рассказал «Фонтанке» житель здания.

«Квартира на шестом этаже. Льется по стенам, электрощиткам и в лифтовых шахтах», – поделился очевидец. На предоставленных им кадрах – страшная картина: закрытые лифты будто обзавелись водяными шторами, с потолков бодро бегут ручьи.

По словам нашего собеседника, жильцы дома перекрыли стояк. Экстренные службы пока не вызывали – пытаются связаться с хозяевами нехорошей квартиры.

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Комментарии (13)

AlBerkut
Интересно, чья вина - она может быть как собственника, так теоретически и ЖКС.
И таки ущерб по ходу некислый вырисовывается, но вот ой не факт, что бабло удастся получить...
265101847
Да уж, страховать надо квартиры, похоже, тогда удивлению нерадивых владельцев не будет предела, когда выяснится, что чтобы выплатить ущерб, придется квартирку то загнать!
виннопухх
Службы не вызывали, но в газету написали. Что-то с людьми тут явно не так...
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