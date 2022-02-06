Течет по стенам и из лифтов. На Пулковском шоссе квартира, где никого нет, пытается затопить дом

В доме 24/2 на Пулковском шоссе потоп – вода хлещет из квартиры, хозяев которой никак не могут найти. Об этом 6 февраля рассказал «Фонтанке» житель здания.



«Квартира на шестом этаже. Льется по стенам, электрощиткам и в лифтовых шахтах», – поделился очевидец. На предоставленных им кадрах – страшная картина: закрытые лифты будто обзавелись водяными шторами, с потолков бодро бегут ручьи.