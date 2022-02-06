На выборах в Новосибирске победил орангутан. В новогодней столице досрочно свернули «зверское» голосование за талисман города

Мэрия Новосибирска завершила голосование на выборах талисмана «новогодней столицы России» на сутки раньше, чем было ранее объявлено. Судя по результатам волеизъявления более чем 133 тысяч граждан на сайте администрации, с результатом в 39,39% победил орангутан Бату. Он опередил ближайшего конкурента — снежного барса Саяна — на 2,2 процента голосов избирателей.



Орангутан Бату Фото: NGS.RU Поделиться Поделиться







Официальных разъяснений, возможен ли второй тур голосования, пока нет, как и официального объявления итогов голосования. Для жителей Новосибирска эти выборы оказались более конкурентными и драматичными, чем парламентские.



Все началось достаточно невинно. Новосибирск получил в этом году статус новогодней столицы России. Местный зоопарк предложил выбрать по этому случаю талисман города — какое-нибудь симпатичное животное из своей коллекции. Голосование стартовало 13 января, горожанам представили пятерых кандидатов: манула Айшу, амурского тигра Макса, орангутана Бату, снежного барса Саяна или юную белую медведицу Шилку. Итоги голосования предполагалось подвести 7 февраля.

С самого начала на выборах лидировал манул Айша, а обезьяна оказалась в числе аутсайдеров среди милых и пушистых конкурентов. Это заметила местный фотограф и краевед Алиса Аив. Она пожалела Бату, проголосовала за него сама и разместила у себя в Instagram пост в его поддержку. С этого началась кампания в поддержку кандидата-орангутана в социальных сетях. Популярность Бату начала расти как на дрожжах — новосибирцы принялись массово голосовать за орангутана. Выяснилось, что у него масса положительных качеств: он пользуется неизменной популярностью у посетителей зоопарка, к тому же много лет состоит в моногамных отношениях и даму сердца не меняет — то есть практикует традиционные семейные ценности.



Звериный вопрос очень быстро стал политическим. 26 января депутат горсовета Сергей Бойко заявил: «Почему символом Новосибирска не может быть обезьяна? Тут я слышу критику, что обезьяны не живут в Новосибирской области, но дело в том, что и белые медведи не живут в Новосибирской области».

Накал общественных страстей возрастал. Мэрия открыла еще несколько электронных площадок для голосования, в том числе через портал «Госуслуг» (там волеизъявилось несколько сотен человек) и на сайте портала NGS. Но орангутан все равно продолжал лидировать.

В начале февраля Алиса Аив закрыла свою страничку в Instagram и пожаловалась на атаку ботов. Неизвестные начали массово жаловаться на аккаунт фотографа, что по правилам социальной сети могло привести к его блокировке и полному удалению.

По данным портала «Тайга.Инфо», судьбой избирательной гонки зверей озаботились даже в местном полпредстве. После этого существенное количество голосов загадочным образом получила белая медведица Шилка. По состоянию на 4 февраля Бату набирал 35,48%, Шилка заняла уверенное второе место с 30,42%, манул Айша на волне популярности разошедшегося по соцсетям видео «Посмотрите, как манул греет лапки» вымучил 19,34%. Замыкали список амурский (7,51%) и снежный барс (7,25%).



Общественность возмутилась успехами медведицы: у Шилки обнаружили недвижимость за рубежом и все признаки иностранного агента. Оказалось, что «девушка» с 2015 года проживает в зоопарке в Японии, где уже успела родить пару медвежат, и возвращаться в Новосибирск не планирует.

К вечеру 5 февраля Бату набирал уже более 50% голосов, у Шилки было 22,7%, у манула Айши — 15,8%, а у снежного барса Саяна — 5,6%. По неизвестной причине полосатый символ года по китайскому календарю Макс слил избирательную гонку с самого начала, и никаких активных действий по улучшению своего рейтинга предпринимать не стал. А вот снежный барс Саян оказался не так прост. Утром 6 февраля он внезапно получил неожиданную поддержку: ночью и ранним воскресным утром на муниципальном портале проголосовало около 40 тысяч человек, львиная доля голосов досталась Саяну. Независимые наблюдатели забили тревогу и построили наглядные графики аномального голосования.



На графиках оно выглядит примерно вот так. С 6:11 до 12:07 и с 14:00 по текущий момент граждане новосибирска резко захотели голосовать за бррррса pic.twitter.com/eP8cLxKwt6 — Baka Neko 🐾 (@libneko) February 6, 2022

Непушистый и недостаточно новогодний Бату тем временем все равно оказался на первой строчке электоральных таблиц. Официальных комментариев на этот счет пока не было, но наблюдатели считают, что власти попытаются найти компромиссное решение и объявить о выборе сразу двух или трех талисманов. Что на этот счет думает изначальный лидер избирательной гонки, манул Айша, неизвестно, но морда у него весьма недовольная.



Скандалы на, казалось бы, несерьезных голосованиях за зверюшек — не редкость. В 2019 году серия фальсификаций и вбросов была зафиксировала во время выборов птицы года в Новой Зеландии. В 2020 году там буквально поймали за руку жителя Окленда, который вбросил 1 500 голосов за малого серого киви. А в 2021 году на выборах птицы года и вовсе победила летучая мышь, что вызвало неистовые споры. Однако к отмене итогов голосования это не привело.

