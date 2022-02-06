Только с направлением. Петербуржцев снова обещают возить на КТ на такси

Петербуржцы с COVID-19 или подозрением на него смогут добраться до места проведения компьютерной томографии (КТ) на такси. В городе заключили соответствующие контракты, сообщает 6 февраля пресс-служба комздрава.



Чтобы заказать перевозку — при наличии направления — следует обратиться по телефонам: 8 (812) 328–00–00, 8 (812) 329–00–00 или по электронной почте: dst_disp@taxi068.ru, disp@6–000–000.ru.



В ведомстве отмечают, что сейчас в Петербурге работают 9 КТ-центров, где находятся 10 специальных аппаратов. С момента назначения врача исследования ожидают от двух до четырех суток. В среднем доля выявленных на КТ пневмоний составляет 40% — октябре-ноябре этот показатель был выше, около 63–65%, добавляют в комздраве.

