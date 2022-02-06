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Только с направлением. Петербуржцев снова обещают возить на КТ на такси

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Петербуржцы с COVID-19 или подозрением на него смогут добраться до места проведения компьютерной томографии (КТ) на такси. В городе заключили соответствующие контракты, сообщает 6 февраля пресс-служба комздрава.

Чтобы заказать перевозку — при наличии направления — следует обратиться по телефонам: 8 (812) 328–00–00, 8 (812) 329–00–00 или по электронной почте: dst_disp@taxi068.ru, disp@6–000–000.ru.

В ведомстве отмечают, что сейчас в Петербурге работают 9 КТ-центров, где находятся 10 специальных аппаратов. С момента назначения врача исследования ожидают от двух до четырех суток. В среднем доля выявленных на КТ пневмоний составляет 40% — октябре-ноябре этот показатель был выше, около 63–65%, добавляют в комздраве.

Ранее губернатор Беглов поручил выделить 72 млн рублей для перевозки пациентов, которым нужна КТ. Также в Смольном из-за роста заболеваемости ковидом призывали автомобилистов присоединиться к акции «Подвези врача».

«Коронавирусное» такси запускали в конце 2020 года. «Фонтанка» рассказывала, что оно не пользовалось спросом.

Напомним, теперь петербуржцы с ОРВИ и подозрением на коронавирус могут не только закрывать, но и открывать больничные дистанционно.

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Комментарии (3)

тов
Где сейчас те морозильные контейнеры для трупов, которые год назад к больницам ставили?

Уже на границе с украиной?
bluxer
Всем стакан лучшего бария за счет заведения.
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