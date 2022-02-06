Голливуд по-петербургски. Полицейский ночью ловил попутку из-за гонщика, разбившего патрульную машину

Петербургскому инспектору ДПС пришлось ночью ловить попутку, чтобы догнать водителя, виновного в повреждении патрульной машины. Нашли пока только сбежавшего пассажира.



Как рассказали «Фонтанке» 6 февраля в пресс-службе городского ГУ МВД, позапрошлой ночью на пересечении Бассейной улицы и Витебского проспекта столкнулись две машины. «Хендай Крета» проехала на «красный» и врезалась в патрульный автомобиль, преодолела еще 400 метров, а затем ее водитель и пассажиры разбежались в разные стороны.



В результате погони задержали только одного беглеца – 20-летнего пассажира. Водителя разыскивают, вынесено постановление о возбуждении административного дела.

