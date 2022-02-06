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Голливуд по-петербургски. Полицейский ночью ловил попутку из-за гонщика, разбившего патрульную машину

Петербургскому инспектору ДПС пришлось ночью ловить попутку, чтобы догнать лихача, который врезался в патрульную машину. Нашли пока только сбежавшего пассажира.

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Петербургскому инспектору ДПС пришлось ночью ловить попутку, чтобы догнать водителя, виновного в повреждении патрульной машины. Нашли пока только сбежавшего пассажира.

Как рассказали «Фонтанке» 6 февраля в пресс-службе городского ГУ МВД, позапрошлой ночью на пересечении Бассейной улицы и Витебского проспекта столкнулись две машины. «Хендай Крета» проехала на «красный» и врезалась в патрульный автомобиль, преодолела еще 400 метров, а затем ее водитель и пассажиры разбежались в разные стороны.

В результате погони задержали только одного беглеца – 20-летнего пассажира. Водителя разыскивают, вынесено постановление о возбуждении административного дела.

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На кадрах, которые оказались в распоряжении «Фонтанки», видно, как после столкновения один из инспекторов ДПС ловит попутную машину и отправляется догонять сбежавших. Патрульному автомобилю досталось сильно – у него разворочена задняя часть.

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Комментарии (5)

LOM
На красный ездят все!!!
sakorol
не вижу ДПС
Савва Морозов
каршеринг поди, а то чего так долго
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