Нападающий СКА Кузьменко покинул Олимпиаду из-за травмы

Мужской хоккей на Олимпиаде в Пекине еще не начался, а сборная России несет первые потери. Домой из-за травмы отправился форвард Андрей Кузьменко, выступающий за петербургский СКА.



«Андрей Кузьменко покидает расположение сборной ОКР в связи с полученным повреждением, которое не позволяет нападающему полноценно принимать участие в тренировочном процессе», — говорится 6 февраля в Twitter-аккаунте «Красной машины».



На групповом этапе Олимпиады сборная России встретится с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

