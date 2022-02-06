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Нападающий СКА Кузьменко покинул Олимпиаду из-за травмы

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Мужской хоккей на Олимпиаде в Пекине еще не начался, а сборная России несет первые потери. Домой из-за травмы отправился форвард Андрей Кузьменко, выступающий за петербургский СКА.

«Андрей Кузьменко покидает расположение сборной ОКР в связи с полученным повреждением, которое не позволяет нападающему полноценно принимать участие в тренировочном процессе», — говорится 6 февраля в Twitter-аккаунте «Красной машины».

На групповом этапе Олимпиады сборная России встретится с командами Швейцарии (9 февраля), Дании (11 февраля) и Чехии (12 февраля).

Игры в Пекине проходят с 4 по 20 февраля.

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Комментарии (1)

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