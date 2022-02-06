Беглов снова ревакцинировался и призвал к этому остальных. Темпы вакцинации снижаются

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал повторную прививку от COVID-19. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Смольного.



«Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких», — сказал он.



Также губернатор отметил, что в Петербурге снижаются темпы вакцинации: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас — 9–11 тысяч.

