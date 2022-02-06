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Беглов снова ревакцинировался и призвал к этому остальных. Темпы вакцинации снижаются

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Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал повторную прививку от COVID-19. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

«Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких», — сказал он.

Также губернатор отметил, что в Петербурге снижаются темпы вакцинации: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас — 9–11 тысяч.

О том, как чувствует себя глава города после укола, не сообщается. Ранее на побочные эффекты он не жаловался.

Первую вакцинацию от ковида двумя компонентами Беглов проходил в марте 2021 года. В июне он сделал повторную прививку.

По последним данным Смольного, всего в городе на Неве вакцинацию полностью прошли почти 3 миллиона человек. Привито 1 330 подростков. Работают 190 прививочных пунктов.

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Комментарии (32)

261182581
Так он уже как наркоман со стажем- пошел на 4 круг. Складывается впечатление, что он совершенно не слушает или не хочет слышать профессионалов-врачей- во всем мире говорят, что ревакцинация бесполезна и даже может нанести вред здоровью, таже ВОЗ об этом заявляет, он же с упрямством осла призывает к ревакцинации и еще удивляется что темпы продажи жижи снижаются.Настоящий политик- профессионал умеет признавать свои ошибки сам и исправлять их- а Беглов- это лишь управленец-пешка, который и шага ступить не может без указаний сверху.
iigaza
Главное, не факт, что ревакцинация обезопасит городничего от омикрона. Это будет вишенка на торт "достижений" обмылка.
Modest_5e4ce41f7533b
Вакцинация на бис получается.
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