Беглов снова ревакцинировался и призвал к этому остальных. Темпы вакцинации снижаются

Губернатор Петербурга Александр Беглов сделал повторную прививку от COVID-19. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба Смольного.
«Эпидситуация в городе сложная, но контролируемая. Принял решение пройти ревакцинацию. Призываю всех петербуржцев, которые прививались или переболели ковидом более полугода назад, сделать повторную прививку и укрепить свой иммунитет, защитить близких», — сказал он.
Также губернатор отметил, что в Петербурге снижаются темпы вакцинации: если раньше в день прививалось около 40 тысяч человек, то сейчас — 9–11 тысяч.
О том, как чувствует себя глава города после укола, не сообщается. Ранее на побочные эффекты он не жаловался.
Первую вакцинацию от ковида двумя компонентами Беглов проходил в марте 2021 года. В июне он сделал повторную прививку.
По последним данным Смольного, всего в городе на Неве вакцинацию полностью прошли почти 3 миллиона человек. Привито 1 330 подростков. Работают 190 прививочных пунктов.