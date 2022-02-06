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У Кировского завода горел контейнер. Посмотрите, как он дымится

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Возле Кировского завода 6 февраля горел металлический контейнер. Как стало известно «Фонтанке», внутри нашли баллон — предположительно, с углекислотой.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре возле дома 47 по проспекту Стачек поступила в 13:13. Через 20 минут контейнер размером 10х2,5 метра потушили силами 20 пожарных и 4 единиц техники.

«Фонтанка.ру»

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания неизвестна, но в контейнере обнаружили баллон, в котором, вероятно, находится углекислота.

Фото: «Фонтанка.ру»

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Комментарии (2)

Alex000
Всегда интересно наблюдать, как течёт вода, горит огонь и дымится контейнер.
07A
Новостей нет, пока посмотрите как дымится контейнер!
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