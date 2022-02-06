У Кировского завода горел контейнер. Посмотрите, как он дымится

Возле Кировского завода 6 февраля горел металлический контейнер. Как стало известно «Фонтанке», внутри нашли баллон — предположительно, с углекислотой.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу, информация о пожаре возле дома 47 по проспекту Стачек поступила в 13:13. Через 20 минут контейнер размером 10х2,5 метра потушили силами 20 пожарных и 4 единиц техники.
«Фонтанка.ру»
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания неизвестна, но в контейнере обнаружили баллон, в котором, вероятно, находится углекислота.