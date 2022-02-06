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За сутки в Петербурге привили от ковида 162 ребенка. Общее количество достигло 1 330

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За сутки в Петербурге привили от коронавируса 162 ребенка — на тысячу меньше, чем накануне (5 февраля говорилось о 1 168). Общее число вакцинированных маленьких петербуржцев достигло 1 330, сообщается 6 февраля в эпидемиологической справке Смольного.

Всего за сутки сделали первичные прививки 2 244 горожанина, завершили цикл вакцинации в целом 2 915 422 человека. На лечение в стационары поступило 699 пациентов, 689 — выписались. В реанимации находятся 636 человек, из них 316 — на ИВЛ, также 350 пациентов лечатся во временном госпитале в «Ленэкспо», 574 — в пансионате «Заря».

Более 149 тысяч жителей Петербурга коронавирус закрыл дома, еще три тысячи сидят на карантине.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что суточное число заболевших в Петербурге составило 21 448 (вчера говорилось о 21 780, а в пятницу — о 21 832). Вылечились 5 863 пациента, скончались 67.

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Комментарии (4)

gatsby55
Родители-дегенераты - горе в семье.
274150752
Мой сын поставил прививку. Сейчас на повторную записаться не можем, талончиков нет. На второй день температура немного поднялась, а в остальном нормально.
Marjut
Уважаемая газета, сделайте интервью, пусть даже анонимное, с этими чудовищами, отдавшими своих детей на заклание. Фанатики и откровенно больные из них не в счет, остальным-то что посулили, аусвайс в рай или долги по ЖКХ простят?
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