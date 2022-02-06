За сутки в Петербурге привили от ковида 162 ребенка. Общее количество достигло 1 330

За сутки в Петербурге привили от коронавируса 162 ребенка — на тысячу меньше, чем накануне (5 февраля говорилось о 1 168). Общее число вакцинированных маленьких петербуржцев достигло 1 330, сообщается 6 февраля в эпидемиологической справке Смольного.



Всего за сутки сделали первичные прививки 2 244 горожанина, завершили цикл вакцинации в целом 2 915 422 человека. На лечение в стационары поступило 699 пациентов, 689 — выписались. В реанимации находятся 636 человек, из них 316 — на ИВЛ, также 350 пациентов лечатся во временном госпитале в «Ленэкспо», 574 — в пансионате «Заря».

