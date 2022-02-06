«Мою семью подвергли опасности». Директор петербургской ветклиники рассказал свою версию дорожного конфликта с ломом

По словам петербуржца, накануне он ехал по КАДу на север города с женой и собакой, «поморгал» фарами «Фольксваген Пассату», чтобы его пропустили, но водитель не отреагировал. После следующего «моргания» «Пассат» якобы резко затормозил, рассказчику пришлось уйти вправо, и его автомобиль чуть не врезался в машины в соседнем ряду и в сам «Пассат».

«Буквально пару месяцев назад мы с женой и собакой попали в ДТП по вине водителя, который ездил по снегу на летней резине. У жены было сильное сотрясение, мы потеряли машину и деньги, для нас это до сих пор большая травма, так как никто не наказан за безалаберность», — рассказал мужчина 6 февраля «Фонтанке».

«Водитель «Пассата» намеренно создал аварийную ситуацию, мы дико испугались и чуть не попали в ДТП снова, а моя жена снова ударилась головой при нашем резком маневре. Мы поравнялись с ним, и уже тогда он снимал нас на телефон и кричал матом. Будучи в стрессе и зная, что мою семью подвергли опасности, я разозлился и поехал за ним», — говорит участник конфликта.



Мужчина признает — догнал обидчика на перекрестке, разбил на его машине лобовое окно, затем два боковых, и начал уходить. Якобы водитель «Пассата» вышел из автомобиля «с чем-то вроде амортизатора, типа лома большого», и ударил директора ветклиники по правой руке. Тогда тот и распылил в глаза оппоненту перцовый баллончик.



«Никогда бы не хотел участвовать в такой ситуации, но так сложилось, к сожалению. Раскаиваюсь. Работаю с психологом для выявления причин такого срыва», — резюмирует мужчина.



«Фонтанка» рассказывала об этом происшествии, которое случилось накануне на пересечении проспектов Луначарского и Культуры. Был задержан 33-летний водитель «Мерседеса GLC 300» — директор ветеринарной клиники, который, предположительно, оставил ломом множество вмятин на «Фольксваген Пассате», разбил на машине стекла, а вдобавок распылил перцовый баллончик в глаза ее хозяину — 41-летнему техническому бизнес-тренеру. Пока что составлен протокол о мелком хулиганстве, в перспективе — уголовное дело.

