Совсем распустились. «Райские птицы» зацвели в Ботаническом саду

На Субтропическом оранжерейном маршруте Ботанического сада началось цветение королевской стрелиции, которую называют «цветком райской птицы».
Цветение этого растения обычно начинается ранней весной и продолжается несколько месяцев. Название этот вид получил в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III, патронессы Королевских ботанических садов Кью. Именно в их коллекции стрелиция впервые появилась в Европе.
В естественной среде вид распространен в Южной Африке. Королевская стрелиция, вопреки названию, неприхотлива и пользуется популярностью в качестве комнатного растения.