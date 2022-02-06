FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-1°C/Завтра: 0
76.05р87.12р
Что делать при ОмикронеПоликлиники, куда идти с COVIDКак продвигать бизнесОбраз жизниQR-код: что, где, когда, зачемОбразованиеПромышленный Петербург

Совсем распустились. «Райские птицы» зацвели в Ботаническом саду

1
Печать

На Субтропическом оранжерейном маршруте Ботанического сада началось цветение королевской стрелиции, которую называют «цветком райской птицы».

Цветение этого растения обычно начинается ранней весной и продолжается несколько месяцев. Название этот вид получил в честь принцессы Шарлотты Мекленбург-Стрелицкой, супруги британского короля Георга III, патронессы Королевских ботанических садов Кью. Именно в их коллекции стрелиция впервые появилась в Европе.

ПоделитьсяПоделиться

В естественной среде вид распространен в Южной Африке. Королевская стрелиция, вопреки названию, неприхотлива и пользуется популярностью в качестве комнатного растения.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний